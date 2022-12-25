Клуб из топ-3 АПЛ хочет купить Лукаку у «Челси»

Центральный нападающий сборной Бельгии и лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий в этом сезоне на правах аренды за миланский «Интер», может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ.

Как стало известно Calciomercato, интерес к нападающему проявляет «Ньюкасл». «Сороки» готовы удовлетворить все финансовые требования «пенсионеров» по переходу игрока, чего не хочет делать «Интер». Если стороны договорятся, Ромелу может перейти в «Ньюкасл» по завершении нынешнего сезона.

Лукаку пропустил около двух месяцев из-за травмы. В нынешнем сезоне бельгиец провел в чемпионате Италии всего четыре матча и отметился одним забитым мячом.