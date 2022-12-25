​Погба – о Фергюсоне: «Он ничего не делал»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о легендарном тренере Алексе Фергюсоне, под руководством которого «красные дьяволы» завоевали множество трофеев.

Стоит сказать, что в своё время у Поля Погба и Алекса Фергюсона не сложились отношения, в результате чего француз ушёл из клуба в 2012 году.

«Он ничего не делал. Это был не такой тренер, каких вы видите сейчас, вроде Пепа Гвардиолы, который много рассказывает игрокам. Нет, он не был таким. Думаю, ему не нужно было этого делать, потому что у него был штаб и футболисты.

Мог ли Фергюсон быть успешным в наши дни? Если бы у него был штаб и игроки, то да», - слова Погба приводит Daily Mail со ссылкой на Field of Stories.