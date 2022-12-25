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​Погба – о Фергюсоне: «Он ничего не делал»

25 Декабря 2022 • 18:57 Комментировать (4)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о легендарном тренере Алексе Фергюсоне, под руководством которого «красные дьяволы» завоевали множество трофеев.

Стоит сказать, что в своё время у Поля Погба и Алекса Фергюсона не сложились отношения, в результате чего француз ушёл из клуба в 2012 году.

«Он ничего не делал. Это был не такой тренер, каких вы видите сейчас, вроде Пепа Гвардиолы, который много рассказывает игрокам. Нет, он не был таким. Думаю, ему не нужно было этого делать, потому что у него был штаб и футболисты.

Мог ли Фергюсон быть успешным в наши дни? Если бы у него был штаб и игроки, то да», - слова Погба приводит Daily Mail со ссылкой на Field of Stories.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
25 Декабря 2022 в 19:45
ай погба ва многам прав.. сизый нос любил заложиц за варотник но имел неплахой штаб.. так и прасидел до полнава пансиёна ни черта не делая и сабирая сливки.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
25 Декабря 2022 в 19:42
Это что-то... А-ха-ха-ха...
ARTUR
25 Декабря 2022 в 19:35
Интарэсное заявление павлина )) осмелел однако , что бы это значило ?? Судя по тенденции ,,откровений,, чувак намылился либо за океан ,либо как еще один любитель высказаться верблюдам хвосты крутить . Блин ну и тупые они все же , у Ферги сто пудово есть рычаги прижать хвост губастому и подпортить жизнь ))
snk6565
25 Декабря 2022 в 19:02
Ты бы молчал, убл@док...уж кто ничего никогда не делал...так это ты, попугай крашеный...
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