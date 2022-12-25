​«Это что-то»: Погба восхитился Роналду

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился своими наблюдениями о Криштиану Роналду.

«Дисциплина Роналду была невероятной – я никогда такого не видел. Я видел и вижу множество профессиональных игроков, которые приезжают на базу пораньше, удаляют много времени восстановлению и всё такое. Но только один игрок работает каждый божий день и не останавливается – это Криштиану. Каждый день! Это что-то», - слова Погба приводит Daily Mail со ссылкой на Field of Stories.

Напомним, что Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» в ноябре, а Поль Погба ушёл из клуба как свободный агент ещё летом.