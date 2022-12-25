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​«Это что-то»: Погба восхитился Роналду

25 Декабря 2022 • 18:51 Комментировать (3)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился своими наблюдениями о Криштиану Роналду.

«Дисциплина Роналду была невероятной – я никогда такого не видел. Я видел и вижу множество профессиональных игроков, которые приезжают на базу пораньше, удаляют много времени восстановлению и всё такое. Но только один игрок работает каждый божий день и не останавливается – это Криштиану. Каждый день! Это что-то», - слова Погба приводит Daily Mail со ссылкой на Field of Stories.

Напомним, что Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» в ноябре, а Поль Погба ушёл из клуба как свободный агент ещё летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (3)
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ингерман
25 Декабря 2022 в 19:42
фй усе по факцу.. и не предерешьси.. маладэц погба.. )))
Alex1972
25 Декабря 2022 в 19:39
Это нечто... А-ха-ха-ха...
ARTUR
25 Декабря 2022 в 19:37
Ааааа. Ну конечно )) ждем сочного предложения от шейхов ,через ботексный прибор ,губищи то позволяют ))
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