Габриэл Мартинелли стал ближе к продлению контракта с «Арсеналом». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, переговоры между 21-летним бразильским нападающим и клубом выходят на завершающую стадию. При этом стороны ещё ничего не согласовали и не подписали.

В «Арсенал» Габриэл Мартинелли перебрался летом 2019 года. С тех пор за «канониров» форвард провёл 104 матча, в которых забил 23 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров.

Напомним, что Габриэл Мартинелли ездил в составе сборной Бразилии на чемпионат мира -2022. Там нападающий трижды появлялся на поле.