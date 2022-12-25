​«Челси» продолжает работу над приглашением Гвардиола

Защитник Йошко Гвардиол находится на радаре многих европейских грандов. В списке клубов, проявляющих интерес к хорватскому защитнику «РБ Лейпцига», находится «Челси». Как сообщает журналист Фабрицио Романо через GiveMeSport, лондонский клуб продолжает работу над приглашением 20-летнего игрока.

«Челси» продолжает контактировать с людьми, которые близки к футболисту и к «РБ Лейпцигу», - рассказывает Романо.

Отмечается, что «РБ Лейпциг» хочет заработать на продаже Йошко Гвардиола более 100 миллионов евро. Таким образом, хорват может стать лучшим центральным защитником в истории футбола.