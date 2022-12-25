​«Ювентус» нашёл замену Рабио в АПЛ

Всё идёт к тому, что Адриен Рабио покинет «Ювентус» летом в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта. Как стало известно Calciomercatoweb, туринский клуб нашёл полузащитника на замену Рабио. По данным источника, «старая синьора» рассчитывает заполучить Юри Тилеманса из «Лестера». Бельгиец, которому весной исполнится 26 лет, тоже может стать свободным агентом в конце сезона, если к тому моменту не продлит контракт. Таким образом, Тилеманс может достаться «лисам» бесплатно.

Юри Тилеманс до «Лестера» успел поиграть за родной «Андерлехт» и «Монако». Портал transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.