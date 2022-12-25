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Фабрегас советует «Челси» купить полузащитника сборной Испании

25 Декабря 2022 • 13:53 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и сборной Испании Сеск Фабрегас советует лондонскому «Челси» обратить внимание на полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

«Ольмо может стать хорошим усилением для «пенсионеров». Это будет отличный трансфер под их нынешнюю тактическую схему», - цитирует испанца London.Football.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Ольмо со стороны «Барселоны».

24-летний хавбек связан контрактом с немецким клубом до лета 2024 года. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Дани забил гол и сделал два ассиста в десяти матчах чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сеск Фабрегас РБ Лейпциг Дани Ольмо
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