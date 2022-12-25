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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл назвал главную проблему «МЮ» после ухода Роналду

25 Декабря 2022 • 12:05 Комментировать (1)

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл обозначил главную проблему команды. По мнению эксперта, манкунианцам нужно усилить оборонительную линию.

«У «Юнайтед» серьезные проблемы в центре защиты. Мартинес смотрится так, как вроде ему нужно еще несколько недель, чтобы набрать оптимальные кондиции. Варан был травмирован и сейчас не полностью готов. Если еще команда потеряет Магуайра, то настанут крайне тяжелые времена», - передает слова Невилла Sky Sports.

Ближайший поединок «красные дьяволы» проведут против «Ноттингем Форест» в рамках Английской премьер-лиги. Матч состоится 27 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Декабря 2022 в 13:29
А где тут Невил упоминал Роналду. ?? И зачем приплетать в этом контексте португеза??
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