Украинец Мудрик договорился с английским топ-клубом

Один из лидеров сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик близок к переезду в европейский топ-чемпионат. По сведениям журналиста Николо Скиры, 21-летний игрок может пополнить ряды лондонского «Арсенала» уже этой зимой.

В социальных сетях инсайдера сообщается, что Мудрик согласовал условия контракта с руководством «канониров». «Арсеналу» теперь нужно договориться с «Шахтёром» о сумме компенсации за футболиста. Украинская сторона ранее заявляла, что оценивает своего лидера в 100 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Михаил поучаствовал в 18 поединках на клубном уровне, отметившись десятью забитыми мячами и восемью ассистами.