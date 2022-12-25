«Реал», «МЮ» или «Манчестер Сити»: назван фаворит на трансфер Гвардиола

Журналисты газеты Marca назвали фаворита в борьбе за хорватского защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. По сведениям испанских журналистов, самые высокие шансы подписать 20-летнего футболиста имеет мадридский «Реал».

Кроме «королевского» клуба интерес к Гвардиолу проявляют лондонский «Челси», «МЮ», «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». «РБ Лейпциг», в свою очередь, готов расстаться с игроком, если за него заплатят не менее 100 миллионов евро.

Напомним, что Йошко в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером чемпионата мира – 2022.

В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник сыграл 13 матчей.