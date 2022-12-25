Лондонский клуб близок к трансферу Малиновского

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, правами на которого владеет «Аталанта», может продолжить свои выступления в Английской премьер-лиге. Об этом сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

По данным источника, подписать игрока планирует лондонский «Вест Хэм». Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес лично ведет переговоры с потенциальным новичком. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Срок действующего трудового договора Руслана с бергамасками рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А украинец забил гол и отдал два ассиста в 14 играх.