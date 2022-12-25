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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» нацелился на основного защитника «Арсенала»

25 Декабря 2022 • 10:12 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Как стало известно Media Foot, в приобретении 21-летнего игрока заинтересован флагман Лиги 1 – «ПСЖ».

Парижский гранд намерен провести переговоры с футболистом и убедить его вернуться на родину, несмотря на действующее трудовое соглашение с «канонирами». Контракт Вильяма с лондонским топ-клубом рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость Салиба оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ защитник сыграл 14 матчей, забил два гола, сделал один ассист и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Вильям Салиба Трансферы футбола - зима 2023
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