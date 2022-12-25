«ПСЖ» нацелился на основного защитника «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Как стало известно Media Foot, в приобретении 21-летнего игрока заинтересован флагман Лиги 1 – «ПСЖ».

Парижский гранд намерен провести переговоры с футболистом и убедить его вернуться на родину, несмотря на действующее трудовое соглашение с «канонирами». Контракт Вильяма с лондонским топ-клубом рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость Салиба оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ защитник сыграл 14 матчей, забил два гола, сделал один ассист и получил четыре желтые карточки.