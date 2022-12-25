«Манчестер Юнайтед» может потерять звезду команды в конце сезона

Испанский голкипер Давид де Хеа, судя по всему, покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона. Игрок уйдет из английского гранда в статусе свободного агента.

Как сообщил инсайдер Рули Галетти в соцсетях, руководство «красных дьяволов» не планирует активировать опцию пролонгации контракта 32-летнего вратаря на сезон-2023/2024.

Давид выступает за манкунианцев с 2011 года. Испанец перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико».

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги де Хеа провел 14 матчей за команду из Манчестера. Испанец пропустил 20 голов, а в шести играх сохранил ворота в неприкосновенности.