Два клуба АПЛ готовы побороться с «ПСЖ» за Шкриньяра

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, у которого истекающий контракт с миланским «Интером», пользуется спросом у топ-клубов Английской премьер-лиги.

Как стало известно журналистам Teamtalk, в подписании 27-летнего футболиста заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Английские клубы готовы побороться за игрока с французским «ПСЖ», который считают главным фаворитом на его трансфер.

Трудовой договор Шкриньяра с «нерадзурри» истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Милан провел за «Интер» 25 поединков во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.