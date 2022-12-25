«Шахтёр» хочет получить за Мудрика 100 млн евро

Руководители донецкого «Шахтёра» планируют получить за молодого украинского полузащитника Михаила Мудрика не меньше 100 миллионов евро.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, главным претендентом на подписание 21-летнего украинского футболиста считается лондонский «Арсенал». Переговоры между «канонирами» и «Шахтёром» находятся в продвинутой стадии. «Горняки» хотят выручить с продажи талантливого игрока около 100 миллионов евро, но лондонский клуб надеется, что удастся договориться на 60 миллионов.

Стоит отметить, что сам Мудрик не против перебраться в стан «Арсенала» и попробовать свои силы в английском чемпионате.