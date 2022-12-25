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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Шахтёр» хочет получить за Мудрика 100 млн евро

25 Декабря 2022 • 06:14 Комментировать

Руководители донецкого «Шахтёра» планируют получить за молодого украинского полузащитника Михаила Мудрика не меньше 100 миллионов евро.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, главным претендентом на подписание 21-летнего украинского футболиста считается лондонский «Арсенал». Переговоры между «канонирами» и «Шахтёром» находятся в продвинутой стадии. «Горняки» хотят выручить с продажи талантливого игрока около 100 миллионов евро, но лондонский клуб надеется, что удастся договориться на 60 миллионов.

Стоит отметить, что сам Мудрик не против перебраться в стан «Арсенала» и попробовать свои силы в английском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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