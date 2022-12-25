«Ньюкасл» не будет покупать нападающего «Барселоны»

Нидерландского форварда Мемфиса Депая не будет в «Ньюкасле». По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство английского клуба не ведет переговоров с каталонской «Барселоной» о переходе игрока.

Журналист отметил, что будущее Депая определится в январе. Пока неизвестно, где продолжит карьеру 28-летний нападающий.

Действующий контракт Мемфиса с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Депай принял участие всего в двух поединках чемпионата Испании, отметившись одним забитым мячом.