Тен Хаг: «Роналду не захотел быть частью нового будущего «Манчестер Юнайтед»

Главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу задали вопрос об уходе звездного португальского нападающего Криштиану Роналду. 37-летний бомбардир со скандалом расторг контракт с английским грандом в конце ноября.

«Роналду? Это уже в прошлом. Мы смотрим только вперед. Хотим строить для «Манчестер Юнайтед» новое будущее. Криштиану не захотел был частью этого, поэтому движемся дальше без него. Не хочу больше тратить на это свое время», - передает слова нидерландского специалиста Manchester Evening News.

Роналду сейчас находится в статусе свободного агента. Ожидается, что португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

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