Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Роналду не захотел быть частью нового будущего «Манчестер Юнайтед»

25 Декабря 2022 • 00:05 Комментировать

Главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу задали вопрос об уходе звездного португальского нападающего Криштиану Роналду. 37-летний бомбардир со скандалом расторг контракт с английским грандом в конце ноября.

«Роналду? Это уже в прошлом. Мы смотрим только вперед. Хотим строить для «Манчестер Юнайтед» новое будущее. Криштиану не захотел был частью этого, поэтому движемся дальше без него. Не хочу больше тратить на это свое время», - передает слова нидерландского специалиста Manchester Evening News.

Роналду сейчас находится в статусе свободного агента. Ожидается, что португалец продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Названа цена Мбаппе и Месси после ЧМ-2022, Роналду дешевле француза в 9 раз

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не будет покупать нападающего «Барселоны»
00:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду не захотел быть частью нового будущего «Манчестер Юнайтед»
24 Декабря
23:45 · Англия. Премьер-лига
Влашич отказывается возвращаться в АПЛ
23:20 · Англия. Премьер-лига
Полузащитником сборной Марокко Унаи заинтересовались в Англии
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не сбавляет интерес к топ-полузащитнику «Барселоны» 1
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 35 млн евро за одноклубника Головина
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может расстаться со звёздным полузащитником 2
19:11 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и Сёюнджю согласовали контракт до 2027 года
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» приняла решение по Коутиньо
18:47 · Англия. Премьер-лига
Зинченко обратился к болельщикам «Арсенала»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Зинченко прокомментировал травму Жезуса
18:18 · Англия. Кубок лиги
Болельщики «Манчестер Юнайтед» придумали новую кричалку про Роналду 1
18:17 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Наш клуб соответствует амбициям Пикфорда»
17:35 · Англия. Кубок лиги
Эриксен рассказал о важности Кубка лиги для «Манчестер Юнайтед»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «МЮ» стал намного лучше защищаться при тен Хаге»
Все новости
Рекомендуем