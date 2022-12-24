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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Влашич отказывается возвращаться в АПЛ

24 Декабря 2022 • 23:45 Комментировать

Хорватский полузащитник Никола Влашич, ныне выступающий на правах аренды за «Торино», не хочет возвращаться в лондонский «Вест Хэм». Об этом рапортует Tuttosport.

По данным источника, 25-летний хавбек рассчитывает, что туринский клуб выкупит его контракт у «молотобойцев». Ранее сообщалось, что итальянцы готовы заплатить за Влашича 15 миллионов евро.

«Торино» арендовал Николу в летнее трансферное окно. В текущем сезоне хорват принял участие в 16 поединках за «быков», записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

По итогам 15 туров «Торино» идет на девятом месте в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Вест Хэм Никола Влашич
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