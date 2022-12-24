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«Манчестер Юнайтед» не сбавляет интерес к топ-полузащитнику «Барселоны»

24 Декабря 2022 • 20:32 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не отступает от идеи подписания нидерландского полузащитника Френки де Йонга, правами на которого владеет каталонская «Барселона». Об этом рапортует Sport.es.

В манкунианском гранде считают, что слова руководства «сине-гранатовых» о нежелании продавать игрока являются неправдивыми. По мнению «красных дьяволов», таким образом президент клуба Жоан Лапорта пытается набить цену игроку.

Напомним, что «МЮ» хотел заполучить Френки в летнее трансферное окно, однако тогда сделка сорвалась.

В сезоне-2022/2023 нидерландец провел 14 матчей за «Барселону», в которых забил пять мячей и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - зима 2023
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