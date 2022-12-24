«Челси» предложит 35 млн евро за одноклубника Головина

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль может сменить французский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн.

Как информирует источник, заинтересованность в переходе 21-летнего футболиста проявляет лондонский «Челси». Владельцы «пенсионеров» готовы выделить на покупку Бадьяшиля 35 миллионов евро.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 защитник провел 11 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча. Срок действующего трудового соглашения между Бенуа и монегасками истекает летом 2024 года.