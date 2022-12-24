«Челси» может расстаться со звёздным полузащитником

Опорный полузащитник Жоржиньо, скорее всего, покинет лондонский «Челси», несмотря на недавнюю новость о желании остаться на «Стэмфорд Бридж».

Как информирует портал Goal.com, руководство «пенсионеров» не смогло договориться с игроком по условиям нового трудового соглашения. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2023 года. С большой долей вероятности итальянец покинет лондонцев следующим летом в статусе свободного агента.

За «Челси» Жоржиньо выступает с 2018 года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги полузащитник провел 13 матчей, забил два гола и получил три желтые карточки.