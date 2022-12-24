«Атлетико» и Сёюнджю согласовали контракт до 2027 года

Турецкий центральный защитник Чаглар Сёюнджю и мадридский «Атлетико» договорились о трансфере игрока в стан «матрасников» из «Лестера». Об этом рапортует журналист Николо Скира.

По информации Скиры, защитник и испанский клуб уже согласовали контракт аж до лета 2027 года. Но присоединится к «Атлетико» турок только после окончания текущего сезона, однако возможен и вариант выкупа игрока уже этой зимой.

В текущем сезоне 26-летний уроженец Измира практически не играет за «лис» - на его счету два матча: один в АПЛ и один в Кубке английской лиги. Стоимость игрока, если верить порталу Transfermarkt – 22 млн евро. Помимо своего клуба, игрок уже не первый год выступает за национальную сборную Турции.