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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» приняла решение по Коутиньо

24 Декабря 2022 • 18:56 Комментировать

В бирмингемской «Астон Вилле» приняли окончательное решение по будущему бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Согласно информации Daily Mail, английский клуб готов расстаться с игроком в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Унаи Эмери не заинтересован в сотрудничестве с футболистом. В связи с этим боссы решили расстаться с Филиппе, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Коутиньо является одним из самым дорогостоящих игроков команды.

В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в АПЛ, не отметившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла Трансферы футбола - зима 2023
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