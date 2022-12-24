«Астон Вилла» приняла решение по Коутиньо

В бирмингемской «Астон Вилле» приняли окончательное решение по будущему бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Согласно информации Daily Mail, английский клуб готов расстаться с игроком в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Унаи Эмери не заинтересован в сотрудничестве с футболистом. В связи с этим боссы решили расстаться с Филиппе, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Коутиньо является одним из самым дорогостоящих игроков команды.

В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в АПЛ, не отметившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до 2025 года.