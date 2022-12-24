Зинченко обратился к болельщикам «Арсенала»

Украинский игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поблагодарил болельщиков английского клуба.

«Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. На поле я выкладываюсь на все сто процентов. Болельщики так тепло встретили меня в нашем клубе. Я не могу выразить весь объем благодарности за то, что они сделали, и за поддержку, которую я получил от них», — сказал Зинченко в интервью официальному сайту лондонского «Арсенала».

Напомним, что Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом 2022 года.

Александр отметился одной результативной передачей в 11 матчах сезона 2022/2023 за лондонскую команду.