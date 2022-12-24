Зинченко прокомментировал травму Жезуса

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что он думает о повреждении Габриэля Жезуса.

«Габи Жезус — один из лидеров нашей команды, настоящий воин. Я уверен, что он вернется намного сильнее, чем был раньше. Знаю его лично, мне знаком его характер. Как команда, мы должны держаться вместе. Я не сомневаюсь, что Эдди Нкетиа отлично справится со своей работой и заменит Жезуса», — передает слова Зинченко официальный сайт лондонского «Арсенала».

Напомним, что Жезус получил травму в матче против сборной Камеруна на ЧМ-2022. Игрок успешно перенёс операцию на колене. Полное восстановление займёт несколько месяцев.