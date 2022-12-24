Эмери хочет избавиться от Мартинеса

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может сменить клубную прописку.

По сведениям Football Espana, несмотря на все заслуги и великолепную игру Мартинеса на минувшем чемпионате мира, главный тренер «львов» Унаи Эмери хочет продать голкипера. Отмечается, что наставнику не нравится поведение аргентинца.

51-летний специалист просит приобрести на замену Мартинесу вратаря «Севильи» Яссина Буну, который также провел мундиаль на высоком уровне в составе сборной Марокко.

В текущем сезоне 30-летний Мартинес провел 16 матчей за «Астон Виллу», в которых пропустил 19 голов и четыре раза сыграл «на ноль».