«Ньюкасл» предложит новый контракт Гимараэсу

Боссы «Ньюкасла» планируют подписать новый контракт с бразильским полузащитником Бруно Гимараэсом. Об этом рапортует Football Insider.

Согласно условиям новой сделки, заработная плата 25-летнего хавбека увеличится до 200 тысяч фунтов в неделю. Стоит отметить, что действующий договор южноамериканца с «сороками» рассчитан до середины 2026 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Гимараэсу со стороны каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги бразильский опорник провел 12 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.