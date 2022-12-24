Беллингем выбрал между «Реалом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Восходящая звезда сборной Англии Джуд Беллингем определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Согласно информации таблоида Daily Mail, 19-летний футболист склоняется к трансферу в «Манчестер Сити».

Источник подчеркивает, что Беллингем готов отказаться от предложений «Ливерпуля» и мадридского «Реала» ради перехода в стан «горожан».

За «Боруссию» Джуд выступает с лета 2020 года. В составе дортмундского коллектива полузащитник сыграл 112 поединков, записав на свой счет 19 забитых мячей и 21 голевую передачу.

Контракт англичанина со «шмелями» истекает в 2025 году.