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Беллингем выбрал между «Реалом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

24 Декабря 2022 • 13:43 Комментировать

Восходящая звезда сборной Англии Джуд Беллингем определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Согласно информации таблоида Daily Mail, 19-летний футболист склоняется к трансферу в «Манчестер Сити».

Источник подчеркивает, что Беллингем готов отказаться от предложений «Ливерпуля» и мадридского «Реала» ради перехода в стан «горожан».

За «Боруссию» Джуд выступает с лета 2020 года. В составе дортмундского коллектива полузащитник сыграл 112 поединков, записав на свой счет 19 забитых мячей и 21 голевую передачу.

Контракт англичанина со «шмелями» истекает в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - зима 2023 Джуд Беллингем
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