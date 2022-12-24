Месси и Мбаппе - в числе 11 лучших игроков 2022 года, Роналду - мимо

Авторитетное французское издание Lequipe составило свою версию 11 лучших игроков уходящего года. В символическую сборную ожидаемо вошли главные герои минувшего чемпионата мира – 2022 - аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе. Португалец Криштиану Роналду не был включен в число лучших.
Голкипер: Тибо Куртуа («Реал»).
Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес («Милан»).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Каземиро («МЮ»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).
Форварды: Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
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