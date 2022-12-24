«Челси» нашёл замену Канте

Полузащитник Мартин Субименди, который выступает в испанском чемпионате за «Реал Сосьедад», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

По информации журналистов Fichajes, об интересе к 23-летнему опорнику заявил лондонский «Челси». «Пенсионеры» рассматривают Субименди в качестве замены французу Н’Голо Канте, выбывшему до марта из-за повреждения.

Портал Transfrmarkt оценивает стоимость Мартина в 40 миллионов евро. Его контракт с «Реал Сосьедадом» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.