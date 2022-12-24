Виейра: «Думаю, все понимают, что мы хотим сохранить Заха в клубе»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра в очередной раз заявил о совём намерении сохранить в клубе нападающего Уилфрида Заха, который летом может стать свободным агентом после истечения контракта.

«Думаю, все понимают, что мы хотим сохранить Заха в этом футбольном клубе. В будущем мы хотим расти с Уилфридом в качестве одного из наших лидеров», – заявил Виейра на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что Заха уже решил покинуть «Кристал Пэлас» в конце сезона на правах свободного агента. На нападающего ранее претендовали такие клубы, как лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия».