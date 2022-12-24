Жоржиньо принял решение о своём будущем

Стало известно, где планирует продолжить карьеру итальянский полузащитник Жоржиньо. Как сообщает портал Goal.com, футболист намерен остаться в стане «пенсионеров». Хавбек заявил, что хочет продолжать бороться за трофеи в составе «синих».

Ранее в европейской прессе сообщалось, что в услугах 31-летнего опорника заинтересованы каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

Срок действующего контракта Жоржиньо с «Челси» истекает летом следующего года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги итальянец сыграл 13 матчей, записав на свой счет два забитых мяча (оба – с пенальти).