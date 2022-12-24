Клуб из топ-3 АПЛ нацелился на вингера «Челси»

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш, который связан трудовыми обязательствами с лондонским «Челси», может перебраться в другой английский клуб.

По сведениям Soccer News, в услугах марокканского футболиста заинтересован «Ньюкасл», который в нынешнем сезоне претендует на попадание в Лигу чемпионов. «Сороки» попытаются оформить переход 29-летнего африканца в январское трансферное окно. Стоимость Хакима оценивается в 20 миллионов евро.

Сам Зиеш хотел бы получать в новом клубе порядка семи-восьми миллионов евро в год.

В «Челси» марокканец не является игроком стартового состава. В этом сезоне АПЛ он провел всего пять матчей.