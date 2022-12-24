Английский топ-клуб хочет купить Неймара

Лондонский «Челси» намерен усилить атакующую линию футболистом мирового уровня. Как сообщает Caughtoffside, в сфере интересов английского топ-клуба находится звездный нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар.

«Пенсионеры» вели переговоры с представителями 30-летнего игрока в время чемпионата мира – 2022. Пока неизвестно, какие шансы у «Челси» на оформление этой сделки, но лондонцы точно не упустят свой шанс, если Неймар примет решение уйти из парижского гранда.

Срок трудового договора бразильца с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Его трансферный ценник – 75 миллионов евро.

Неймар отлично провел первую половину сезона – на счету форварда 11 голов и девять ассистов в 14 матчах Лиги 1.