«Арсенал» может усилиться бразильцем из «Шахтёра»

Бразильский вингер Тете, ныне выступающий на правах аренды за французский «Лион», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Согласно информации портала Goal.com, услуги игрока предложены ряду клубов Английской премьер-лиги. Речь идет об «Арсенале», «Тоттенхэме», «Ньюкасле» и «Вест Хэме». Все перечисленные клубы могут арендовать южноамериканца с правом последующего выкупа.

Напомним, что полноценный контракт игрока принадлежит «Шахтёру».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Тете провел 13 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.