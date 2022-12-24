Жена Роналду: «Этот год был самым тяжёлым в моей жизни»

Джорджина Родригес, жена португальского нападающего Криштиану Роналду, заявила, что 2022 год стал для нее самым тяжелым в жизни.

«2022 год был самым тяжелым в моей жизни. Самый счастливый момент стал самым грустным и останется с нами на всю жизнь», - поведала девушка в интервью Elle.

Напомним, что пара ждала двойню, но при родах один ребенок умер.

Роналду в настоящий момент находится без клуба. Последним его местом работы был английский «Манчестер Юнайтед». В конце ноября 37-летний португалец со скандалом покинул «красных дьяволов». Все идет к тому, что Криштиану продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).