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Жена Роналду: «Этот год был самым тяжёлым в моей жизни»

24 Декабря 2022 • 09:31 Комментировать

Джорджина Родригес, жена португальского нападающего Криштиану Роналду, заявила, что 2022 год стал для нее самым тяжелым в жизни.

«2022 год был самым тяжелым в моей жизни. Самый счастливый момент стал самым грустным и останется с нами на всю жизнь», - поведала девушка в интервью Elle.

Напомним, что пара ждала двойню, но при родах один ребенок умер.

Роналду в настоящий момент находится без клуба. Последним его местом работы был английский «Манчестер Юнайтед». В конце ноября 37-летний португалец со скандалом покинул «красных дьяволов». Все идет к тому, что Криштиану продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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