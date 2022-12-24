Туринский клуб готов купить экс-игрока ЦСКА за 15 миллионов евро

Руководство «Торино» довольно игрой полузащитника Николы Влашича, арендованного у лондонского «Вест Хэма», и собирается выкупить хорвата у английского клуба по завершении нынешнего сезона.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, у итальянского клуба есть опция выкупа 25-летнего исполнителя за 15 миллионов евро. Инициатором трансфера выступает главный тренер «Торино» Иван Юрич. Специалист считает Николу ведущим футболистом команды.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Влашич провел 15 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, что в России хорват выступал за ЦСКА.