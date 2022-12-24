Холанн: «Манчестер Сити» вернулся сильнее, чем когда-либо»

Лидер атакующей линии «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн опубликовал пост после поединка против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили команду Юргена Клоппа со счетом 3:2. В активе Холанна один из голов.

«Мы вернулись сильнее, чем когда-либо», - оставил сообщение норвежский бомбардир в соцсетях.

В нынешнем сезоне 22-летний Эрлинг забил 18 голов в 13 матчах Английской премьер-лиги.

Следующий поединок «Манчестер Сити» проведет в чемпионате против «Лидса». Встреча состоится в среду, 28 декабря. По итогам 15 туров «горожане» занимают второе место в таблице АПЛ.