«Манчестер Юнайтед» - фаворит на трансфер одного из лучших игроков ЧМ-2022

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес, которого признали лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре, пользуется спросом на трансферном рынке.

Согласно сведениям инсайдера Бруно Андраде, главными претендентами на 21-летнего хавбека считаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». При этом, как утверждает журналист, «красные дьяволы» опережают в этом споре мерсисайдцев и являются фаворитами на подписание южноамериканца.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «МЮ» готово заплатить за Энцо 120 миллионов евро, которые требует «Бенфика».

В этом сезоне Фернандес сыграл 24 матча за португальский коллектив, забил три гола и сделал пять ассистов.