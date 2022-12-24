Каррагер назвал сумму, какую может получить Клопп на трансферы

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, сколько денег нужно потратить мерсисайдцам на усиление, чтобы претендовать на чемпионство в Премьер-лиге.

«Думаю, Клопп уже затребовал у руководства где-то 250 миллионов на трансферы следующим летом. Это звучит как большая сумма, однако столько потратили «МЮ» и «Челси» в минувшее трансферное окно. Такие деньги тратят на усиление прямые конкуренты «Ливерпуля».

Думаю, клубу необходимы серьезные инвестиции в состав. Им нужно искать новых спонсоров, сомневаюсь, что у Fenway Sports Group есть такие деньги», - приводит слова эксперта Sky Sports.

По итогам 15 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает шестое место в таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 15 баллов.