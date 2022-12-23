«Лидс» заключил новое трудовое соглашение с защитником сборной Испании Диего Льоренте. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Новая сделка между «павлинами» и 29-летним футболистом рассчитана до середины 2026 года. Льоренте, который является воспитанником академии мадридского «Реала», защищает цвета «Лидса» с 2020 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии испанец провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку.

После 15 проведенных туров Премьер-лиги «Лидс» набрал 15 баллов и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.