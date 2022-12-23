Эмери: «Я проведу беседу с Мартинесом по поводу его празднований на ЧМ»

Рулевой бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался насчет празднований голкипера клуба и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира – 2022.

«Очень трудно себя контролировать, когда тебя переполняют эмоции. Я проведу беседу с Эмилиано по поводу его празднований на ЧМ. Он является игроком «Астон Виллы», и мы несем ответственность за его поступки», - передает слова испанского тренера AS.

Напомним, что после получения награды лучшему вратарю турнира Мартинес прислонил приз к паху и потряс им. Кроме того, во время празднования в раздевалке Эмилиано призвал почтить минутой молчания игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.