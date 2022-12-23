Стало известно, как долго Канте не сможет играть за «Челси»

Опорный полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте проведет ближайшие месяцы в клубном лазарете. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Как информирует источник, наставник «пенсионеров» Грэм Поттер во время пресс-конференции сообщил, что французский хавбек сможет полностью залечить свою травму лишь к началу марта. Канте в октябре перенес хирургическое вмешательство после повреждения подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Канте провел всего два поединка. Срок действующего трудового соглашения француза с «синими» рассчитан до середины 2023 года.