Клопп ответил на вопрос о трансфере Беллингема

Наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу во время общения с журналистами был задан вопрос о потенциальном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.

«Беллингем? Знаете, я не тот человек, у которого нужно спрашивать это. Я не знаю, будет ли он доступен для трансфера в январе», - приводятся слова немецкого специалиста в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

19-летний Беллингем выступает за «Боруссию» с 2020 года. Трудовой договор англичанина со «шмелями» рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.