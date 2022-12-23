«Манчестер Сити» потерял основного защитника

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш выбыл из строя. Как сообщил инсайдер Джек Гоген, у португальского футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия. Игрок получил повреждение в расположении сборной Португалии на чемпионате мира – 2022.

Согласно данным журналиста, 25-летний защитник проведет в лазарете «горожан» около месяца.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Диаш поучаствовал в 12 матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Рубен пополнил ряды «Манчестер Сити» в сентябре 2020 года. Трудовое соглашение португальца с английским топ-клубом рассчитано до середины 2027 года.