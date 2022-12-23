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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фиорентина» назвала «Ливерпулю» стоимость Амрабата

23 Декабря 2022 • 17:51 Комментировать

«Фиорентина» обозначила сумму, какую желает выручить в продажи марокканского полузащитник Софьяна Амрабата, хорошо зарекомендовавшего себя на чемпионате мира – 2022.

Согласно сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, флорентийский клуб хочет выручить с продажи африканского хавбека 40 миллионов евро. Главным претендентом на Софьяна считается «Ливерпуль». Если мерсисайдцы раскошелятся на такую сумму, то сделка будет оформлена в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Амрабат сыграл за «фиалок» 13 поединков в чемпионате Италии, не отметившись голевыми действиями. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фиорентина Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
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