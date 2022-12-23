«Фиорентина» назвала «Ливерпулю» стоимость Амрабата

«Фиорентина» обозначила сумму, какую желает выручить в продажи марокканского полузащитник Софьяна Амрабата, хорошо зарекомендовавшего себя на чемпионате мира – 2022.

Согласно сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, флорентийский клуб хочет выручить с продажи африканского хавбека 40 миллионов евро. Главным претендентом на Софьяна считается «Ливерпуль». Если мерсисайдцы раскошелятся на такую сумму, то сделка будет оформлена в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Амрабат сыграл за «фиалок» 13 поединков в чемпионате Италии, не отметившись голевыми действиями. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.