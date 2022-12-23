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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Роналду было 30 клубов на выбор, но переговоры провалились

23 Декабря 2022 • 17:44 Комментировать (1)

Авторитетный футбольный агент Жорже Мендеш минувшим летом предлагал своему звездному клиенту - 37-летнему португальцу Криштиану Роналду -  30 клубов для продолжения карьеры. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Бруно Андраде.

Прошлым летом, когда ходили слухи о желании КриРо уйти из «МЮ», Мендеш предоставил ему 30 команд на выбор. Из них португалец сделал выбор в пользу трех команд и поручил агенту провести переговоры. Однако ни один из этих клубов не захотел иметь дело с Криштиану.

После неудачи Роналду выбрал еще пять клубов, но в переговорах снова произошло фиаско.

В конце ноября пятикратный обладатель «Золотого мяча» со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что форвард продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Жорже Мендеш
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
23 Декабря 2022 в 18:33
скатертью дорога...
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