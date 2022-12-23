Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника сборной Италии

«Манчестер Сити» нацелен на подписание итальянского защитника Алессандро Бастони, ныне выступающего у себя на родине за миланский «Интер».

По сообщениям Calciomercato, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола является главным инициатором трансфера 23-летнего футболиста, контракт которого с «нерадзурри» рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 55 миллионов евро.

Цвета миланского топ-клуба Алессандро защищает с августа 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Бастони провел 11 поединков, в которых сделал голевую передачу и получил одну желтую карточку.