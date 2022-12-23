Экс-игрок «МЮ» указал на слабые места «Челси»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер критически высказался в сторону лондонского «Челси».

«Я считаю, что нынешний «Челси» переоценен. Не понимаю, зачем им понадобился Кулибали. Он же просто деревянный. У них нет хорошего вратаря, а также качественного центрального форварда. Канте давно прошел свой пик, Жоржиньо тоже ничего не показывает. Не вижу, за счет чего «Челси» в этом сезоне может попасть в топ-4», - передает слова Паркера Bemybet.

После 15 проведенных туров подопечные Грэма Поттера набрали 21 балл и занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.