«ПСЖ» нашёл усиление в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник Фред, выступающий в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», может попробовать свои силы во французском чемпионате.

Согласно информации таблоида The Sun, интерес к южноамериканцу проявляет флагман Лиги 1 – «ПСЖ». Парижский гранд давно следит за Фредом и готов сделать ему предложение.

В свою очередь «красные дьяволы» готовы продать игрока, если за него предложат 30 миллионов фунтов.

За манкунианцев 29-летний хавбек выступает с лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет один забитый мяч и две желтые карточки.